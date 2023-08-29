HUAWEI выпустила смартфон Mate 60 Pro с поддержкой спутниковых звонков

Без каких-либо анонсов и презентаций был представлен флагманский смартфон HUAWEI Mate 60 Pro на собственном процессоре Kirin.

Характеристики HUAWEI Mate 60 Pro

Габариты: 163,65×79×8,1 мм

Дисплей: 6,82″, 2720×1260, LTPO OLED, 120 Гц, ШИМ 1440 Гц

Процессор: 8-ядерный Kirin 9000s, Maleoon 910

ОЗУ: 12 ГБ

Флеш-память: 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной, слот для NM-карты

Камера: 50 Мп, f/1,4–4,0, OIS (основная), 12 Мп, f/2,2 (широкоугольная) 48 Мп, f/3,0, OIS, 3,5X (телефото), 13 Мп, f/2,4 + 3D (фронтальная)

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 88 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт

ОС: HarmonyOS 4.0

Связь: USB-C 3.1 Gen 1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, NFC, Dual SIM

Защита от воды и пыли: IP68

В официальном описании нет никакого упоминания процессора. Однако энтузиасты при помощи ПО смогли узнать, что внутри HUAWEI Mate 60 Pro установлен Kirin 9000s. Если это так, то его мощность находится на уровне Snapdragon 778G+ и MediaTek Dimensity 8100.

В дисплее есть три выреза для камеры с разрешением 13 МП, 3D-сканера глубины и неизвестного модуля.

Кроме того, Mate 60 Pro оснащается поддержкой китайской спутниковой связью Tiantong. Стоит отметить, что другие смартфоны умеют только отправлять сообщения через спутник или связываться с экстренными службами. Стоимость звонков через спутник составляет 200 юаней (~2600 рублей) в месяц.

Смартфон с фиолетовым и черным корпусом предлагается с покрытием из эко-кожи. Зеленая и белая версии оснащаются стеклянным корпусом.

Пока для заказа доступна только модель Mate 60 Pro в вариации с 12+512 ГБ памяти по цене 6999 юаней (~91 600 рублей).