Первая партия Huawei Mate 60 Pro была распродана за считанные секунды

После неожиданного анонса смартфона Huawei Mate 60 Pro вся стартовая партия устройств, которая предусматривалась для предварительных заказов, была распродана за считанные секунды.

Для предзаказов был доступен вариант устройства с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти за $960 (~91 600 рублей). При этом анонсированы были модели с памятью в 256 ГБ и 1 ТБ.

Особенность Huawei Mate 60 Pro – поддержка карт памяти NM с емкостью до 256 ГБ. Что касается процессора, то официальных данных нет, однако, по мнению энтузиастов, на борту Kirin 9000s.

Cкорость передачи данных может некоторых огорчить. Однако по данным известного инсайдера Ice Universe, возможно, устройство не поддерживает сети 5G, так как максимальная скорость передачи данных не превышает 1 Гбит/с.

Технические характеристики нового Huawei Mate 60 Pro можно найти в нашем материале.