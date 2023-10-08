Google Pixel 8a не будет доступным смартфоном

На этой неделе Google представила флагманы Pixel 8 и 8 Pro, для которых поисковый гигант пообещал длительную техническую поддержку. Следующем смартфоном компании должен стать доступный Pixel 8a, который похоже прибавит в цене по сравнению с предшественником Pixel 7a.

В интервью изданию STANDARD вице-президент Google Mobile Business Нанда Рамачандран (Nanda Ramachandran) заявила, что в ближайшее время компания не планирует выпускать доступный смартфон Pixel. По словам Нанды, бюджетное устройство требует слишком много компромиссов, на которые Google не готова идти в своём нынешнем состоянии.

Отметим, что флагманы Pixel 8 и 8 Pro подорожали на 100 долларов относительно предшественников, на сколько дороже будет стоить грядущий Pixel 8a в сравнении с Pixel 7a, пока неизвестно. Анонс Google Pixel 8a ожидается в начале следующего года.

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором опубликованы «живые» фотографии Pixel 8a, а также описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.