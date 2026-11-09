Владельцы Android 9 и 10 лишились официальной поддержки Android Auto по USB

Google повысила минимальные требования для проводного подключения Android Auto. Для связи смартфона с совместимым автомобилем по USB теперь нужна Android 11, тогда как раньше хватало Android 9.

Android 9 и Android 10 больше не входят в число официально поддерживаемых версий. Часть владельцев таких смартфонов уже сообщает, что Android Auto перестал работать.

Об изменениях предупреждали заранее: в октябре пользователи Android 10 начали получать уведомления о скором завершении поддержки.

Google поднимает минимальные требования не впервые: поддержку Android 6 компания прекратила в 2022 году, а Android 8 — в 2024-м.