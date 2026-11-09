Новые требования для проводного подключения Android Auto
Новости

Владельцы Android 9 и 10 лишились официальной поддержки Android Auto по USB

Некоторые пользователи сообщают, что Android Auto уже перестал работать.
Фото аватара
Иван Иванов сегодня в 10:43
Владельцы Android 9 и 10 лишились официальной поддержки Android Auto по USB

Google повысила минимальные требования для проводного подключения Android Auto. Для связи смартфона с совместимым автомобилем по USB теперь нужна Android 11, тогда как раньше хватало Android 9.

Android 9 и Android 10 больше не входят в число официально поддерживаемых версий. Часть владельцев таких смартфонов уже сообщает, что Android Auto перестал работать.

Об изменениях предупреждали заранее: в октябре пользователи Android 10 начали получать уведомления о скором завершении поддержки.

Google поднимает минимальные требования не впервые: поддержку Android 6 компания прекратила в 2022 году, а Android 8 — в 2024-м.

Читайте в Телеграм
Выбор редакции

От MagSafe
до геймпада

Смотреть подборку

Шесть полезных аксессуаров для тех, кому мало одного iPhone.

Главное по теме

Новости Игры из Steam теперь можно запускать через DroidDeck на чипах Tensor и Exynos

Двухэкранный интерфейс показывает рабочий стол Linux или статистику.
Новости Android 17 или полная свобода от Google: представлен необычный смартфон Enough Phone Новости Один APK-файл может превратить Android в «кирпич»

Похожие материалы

Android OPPO назвала даты начала обновления OnePlus 12 и OnePlus Open до Android 17

Ждать многого не стоит.

 Android Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры

У каждого обнаруженного эффекта есть ползунок со шкалой от 0 до 100.

 Android Xiaomi 13 и 13T получат HyperOS 4 в декабре

Опубликован график обновления.

 Android На старом Android-смартфоне запустили настоящую iOS 18. Даже Siri вызывается

Система работает без эмулятора, но пока не поддерживает сотовую связь и App Store.

Скидки и подборки

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки 7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу

Последние новости

Российский завод даст сотрудникам выходной ради GTA VI Для iPhone и iPad вышел эмулятор PlayStation 3 с установкой в обход App Store Sony анонсировала консоль PlayStation Portal Midnight Black со встроенной памятью Пауэрбанки «Бери заряд» нового поколения появились в Москве Стала известна вероятная дата презентации глобальных Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

30 октября · Apple

10 000 на спине айфона. Обзор Baseus PicoGo AM52

Qi2.2 на 25 Вт, провод на 45 Вт и алюминиевый корпус толщиной 16 мм.
  1. 27 Окт

    Nothing

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех

    Обзор Nothing Headphone (1) Pro: красивые, необычные и не для всех
  2. 25 Окт

    Raskat

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

    Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики
  3. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  4. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  5. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
Смотреть все обзоры →