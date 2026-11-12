Google запустила Gemini 4 Hydrogen в Поиске для пользователей по всему миру

Google запустила Gemini 4 Hydrogen в Поиске для всех пользователей по всему миру, сообщила компания. Новая модель отвечает на сложные многосоставные вопросы и показывает в ответах больше визуальных данных.

Google называет обновление модели крупнейшим за всю историю Поиска. Hydrogen точнее понимает намерение человека, разбирает вопросы из нескольких частей, специфические требования и запутанные опечатки, а также лучше следует инструкциям и вызывает нужные инструменты.

Поиск обрабатывает подтемы вопроса одновременно. Это расширяет набор полезных ссылок, включая сайты, которые прежде было трудно найти.

В ответах чаще появляются изображения, структурированные блоки, сравнительные таблицы и инструменты, созданные под конкретный запрос.

По данным Google, улучшения действуют на всех языках, которые поддерживает режим ИИ в Поиске.