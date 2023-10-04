Представлены флагманские смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro

Google представила новую линейку продуктов Made by Google, включая флагманские смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro. Несмотря на сохранение общей концепции, новые модели претерпели ряд изменений и улучшений.

Оба смартфона получили дизайн с округленными углами, делая их более удобными в руке. Младшая модель, Pixel 8, стала компактнее за счет уменьшения дисплея на 0,1 дюйма. Вариативность цветов расширилась, предлагая серый и розовый для Pixel 8, а также фарфоровый и голубой для Pixel 8 Pro. Покрытие тыльной панели и рамки различается для двух моделей. Также оба смартфона имеют защиту от пыли и влаги с сертификацией IP68.

Google Pixel 8

Дисплеи, которые Google называет Actua Display, стали ярче и Pixel 8 теперь поддерживает обновление с частотой 120 Гц. Однако, стоит отметить, что минимальная частота остается 60 Гц. Pixel 8 Pro также получил датчик температуры под вспышкой, предназначенный для измерения температуры тела.

Производительность процессора Tensor G3 в задачах машинного обучения увеличилась вдвое по сравнению с предыдущей версией, что позволяет выполнять более ресурсоёмкие задачи на устройстве. Также это повлияло на отзывчивость голосового помощника Google Assistant.

Google Pixel 8 Pro

Улучшены камеры, включая широкоугольный сенсор в Pixel 8 Pro (48 Мп) и диафрагму основного сенсора. Добавлен режим Pro для пользователей Pixel 8 Pro, позволяющий настраивать параметры съемки. Также представлены новые программные режимы, включая ночной режим в видео и другие функции.

Некоторые функции из предыдущей версии, такие как Face Unlock, VPN от Google One и Crash Detection, остаются актуальными. Улучшены алгоритмы фильтрации звонков для борьбы со спамом (работает в США). Также улучшена обработка человеческой речи, что позволяет ассистенту Google лучше взаимодействовать с пользователями.

Google обещает поддерживать новинки Pixel в течение 7 лет с момента релиза, что является улучшением по сравнению с предыдущими поколениями. Официальные цены на Pixel 8 и 8 Pro варьируются в зависимости от модели и объема памяти.

Цены Pixel 8 и Pixel 8 Pro

Pixel 8 128 ГБ — $699

Pixel 8 256 ГБ — $759

Pixel 8 Pro 128 ГБ — $999

Pixel 8 Pro 256 ГБ — $1059

Pixel 8 Pro 512 ГБ — $1179

Pixel 8 Pro 1 ТБ — $1399

Предзаказы уже доступны, а смартфоны поступят в продажу 12 октября.

Ранее были представлены смарт-часы Google Pixel Watch 2.