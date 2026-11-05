Уязвимость GhostMap в Android вызывает цикл сбоев
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Один APK-файл может превратить Android в «кирпич»

Для атаки достаточно установить специально подготовленный APK, даже не открывая его.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:15
Один APK-файл может превратить Android в «кирпич»

Исследователи Bitdefender обнаружили уязвимость Android под названием GhostMap, которая позволяет нарушить работу смартфона с помощью специально созданного APK-файла. После установки система может попасть в бесконечный цикл сбоев и перестать нормально загружаться.

Причина связана с обработкой сжатых файлов внутри APK. Из-за некорректных данных Android может аварийно завершать процесс system_server, отвечающий за важные системные функции. При перезапуске процесс снова обращается к проблемному файлу, после чего сбой повторяется.

Запускать вредоносное приложение не требуется. В отдельных случаях восстановить работоспособность устройства можно только после удаления проблемного файла через ADB или сброса смартфона к заводским настройкам.

Проблему обнаружили во время анализа вредоносного APK, связанного с банковскими сервисами. Позднее исследователи создали демонстрационный файл, позволяющий воспроизвести сбой.

Специалисты дважды сообщили об уязвимости Google. Первый отчёт закрыли с пометкой «Не удалось воспроизвести». После повторного обращения компания передала информацию профильной команде, однако исправление пока не выпущено.

Подтверждённых случаев использования GhostMap для атак на пользователей пока нет. Исследователи предупреждают, что опубликованные технические подробности могут облегчить создание вредоносных APK.

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