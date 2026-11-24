Яндекс анонсировал Пин, компактное носимое устройство с Алисой AI в металлическом корпусе. Его можно закрепить на одежде или носить на шее. Гаджет записывает разговоры, расшифровывает их в реальном времени, выделяет договорённости и напоминает о запланированных делах.

По содержанию записей можно задавать вопросы нейросети, а через ИИ-агента «Действуй!» поручать ей подготовку документов, поиск билетов и выполнение других задач.

Яндекс Пин оснащён тремя микрофонами, динамиком и нейропроцессором для подавления посторонних шумов. Встроенная память вмещает до 32 часов аудиозаписей, а аккумулятор обеспечивает до 24 часов непрерывной работы.

Запись запускается только физической кнопкой и сопровождается световым индикатором. Данные хранятся в зашифрованном виде на серверах Яндекса.

Продажи начнутся до конца года. Яндекс Пин будет стоить 19 990 рублей. Без подписки доступны 10 часов записи в месяц, за 690 рублей лимит увеличивается до 50 часов, а безлимит обойдётся в 1190 рублей в месяц. Первые три месяца безлимитная подписка будет бесплатной при активации пробного периода.