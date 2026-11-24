Huawei представила смарт-часы Watch Air. Корпус выполнен из полированного титанового сплава, а вес без ремешка составляет всего 27 граммов. Толщина 6,9 мм указана без учёта выступающего блока датчиков.

Часы оснащены 1,92-дюймовым LTPO 2.0 AMOLED-дисплеем с разрешением 480 × 408 пикселей, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,4 мм. Экран защищён сапфировым стеклом.

Для уменьшения толщины корпуса Huawei разработала складную системную плату и аккумулятор с повышенным содержанием кремния. Одного заряда хватает на пять дней при обычном использовании, а десять минут беспроводной зарядки обеспечивают сутки работы.

Watch Air поддерживают снятие ЭКГ, мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, температуры кожи и сна. Искусственный интеллект анализирует показатели здоровья и оценивает готовность организма к физическим нагрузкам.

Также предусмотрены двухчастотный GPS, NFC, Bluetooth 6.0, защита от воды 5 ATM и совместимость с Android, iOS и HarmonyOS.

Продажи Huawei Watch Air в Китае начнутся 4 декабря. Стоимость составляет от 2499 до 2999 юаней в зависимости от ремешка. О глобальном запуске пока не сообщается.