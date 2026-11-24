Nothing готовит к выпуску беспроводные наушники Ear (note), главной особенностью которых станет запись и расшифровка разговоров с помощью искусственного интеллекта. Глава компании Карл Пэй уже дал интервью изданию Bloomberg поделившись первыми подробностями грядущей новинки.

Со слов источника, наушники смогут записывать телефонные разговоры, а встроенные в зарядный кейс микрофоны позволят фиксировать беседы и встречи вживую. Для управления записью предусмотрены специальные аппаратные кнопки, которые в будущем могут стать программируемыми для выполнения других задач.

Ear (note) будут поддерживать взаимодействие с различными ИИ-агентами, включая более простую систему голосового управления, разработанную компанией Nothing, позволяющую пользователям вести с ней диалоги. Сопутствующее приложение сможет сохранять аудиозаписи, преобразовывать их в текст и создавать ИИ-сводки.

Эти наушники вызывают опасения по поводу конфиденциальности, учитывая способность постоянно записывать разговоры в различных условиях, но Nothing заявляет, что гаджет получил те же сертификаты конфиденциальности, что и конкурирующие записывающие устройства.

Презентация наушников Nothing Ear (note) запланирована на 8 декабря 2026 года.