Samsung объявила о запуске игрового монитора Odyssey G6 (G60H), который стал первым в мире дисплеем с частотой обновления до 1100 Гц. Новинка ориентирована прежде всего на киберспортсменов и любителей соревновательных игр, где важна каждая миллисекунда.

Монитор получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560 × 1440 пикселей и временем отклика 1 мс (GtG). Однако главная особенность заключается в технологии Dual Mode, позволяющей переключаться между двумя режимами работы.

В разрешении QHD монитор обеспечивает частоту до 600 Гц, а для достижения рекордных 1100 Гц необходимо снизить разрешение до HD. Таким образом, пользователям придётся выбирать между чёткостью изображения и максимальной плавностью.

Для уменьшения размытия движущихся объектов Samsung разработала технологию Odyssey Clear Motion. Она использует специальный алгоритм обработки изображения, позволяющий лучше различать быстро перемещающиеся объекты. В дальнейшем компания планирует внедрить функцию и в другие игровые мониторы.

Odyssey G6 также поддерживает HDR10+ Gaming, NVIDIA G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium. Правда, последняя технология не работает на максимальных 1100 Гц.

Для подключения предусмотрены один DisplayPort 2.1 и два HDMI 2.1. Подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот экрана, включая перевод в портретную ориентацию.

При этом воспользоваться рекордной частотой обновления смогут далеко не все. Для вывода 1100 кадров в секунду потребуется исключительно производительный компьютер, а поддержка зависит от видеокарты, интерфейса подключения и самой игры.

В США Samsung оценила Odyssey G6 в $899,99 (около 72 тысяч рублей без учёта налогов и доставки). Продажи начнутся в декабре 2026 года. Информации о выходе монитора в России пока нет.