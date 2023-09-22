Появились «живые» фото Google Pixel 8a с огромными рамками

Известный инсайдер Абхишек Ядав поделился «живыми» фотографиями Google Pixel 8a, запуск которого запланирован на 2024 год. Выглядит смартфон очень странно и несовременно.

Первое, что бросается в глаза – неприлично огромные рамки, которые даже на бюджетном устройстве смотрятся устарело. В дополнение к этому Pixel 8a выделяется своим округлым корпусом и увеличенным визором для двойной камеры на задней панели. Ядав уточнил, что устройство будет оснащено чипсетом Tensor G3.

Предполагается, что Pixel 8a получит OLED-дисплей с частотой 90 Гц, основную камеру на 64 Мп, а также поддержку Wi-Fi 6E и eSIM.

Недавно Pixel 8a под кодовым названием Akita появился в Geekbench с Tensor G3 и 8 ГБ ОЗУ. В тестировании он показал 1218 баллов в однопоточном режиме и 3175 в многопоточном.