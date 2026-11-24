GravaStar открыла предзаказ на Mercury V98 Pro в исполнении Chrome Edge. Проводная клавиатура формата 98% сохранила цифровой блок и получила цветной TFT-экран диагональю 1,65 дюйма. На него можно вывести собственную картинку или GIF-анимацию. Рядом расположен переключатель для регулировки громкости и отключения звука.

В клавиатуре установлены магнитные переключатели UFO Silver Mist на эффекте Холла. Они отслеживают глубину нажатия, а в режиме эмуляции геймпада клавиатура передаёт её игре как аналоговый сигнал контроллера Xbox. Например, лёгкое нажатие может слегка повернуть руль, а полное направит машину в более крутой поворот.

Производитель заявляет частоту опроса до 8000 Гц по USB и чувствительность Rapid Trigger до 0,005 мм. Функция позволяет повторно активировать клавишу, слегка отпустив её. Точку срабатывания каждой клавиши можно настроить в браузере. Переключатели меняются без пайки, четыре запасных входят в комплект.

Базовая цена Mercury V98 Pro Chrome Edge составляет $269,95. На момент публикации предзаказ в глобальном магазине GravaStar стоит $242,95. Компания обещает отправить клавиатуры до 10 декабря.