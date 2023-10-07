Google объявила о рекордно длительной технической поддержки для Pixel 8 и 8 Pro

На этой неделе Google представила флагманы Pixel 8 и Pixel 8 Pro для которых поисковый гигант пообещал поддержку программного обеспечения в течение семи лет, а сегодня компания заявила о предоставлении ещё длительной технической поддержки для этих устройств.

В интервью изданию Android Authority директор по управлению продуктами Google сообщил, что компания будет предоставлять запасные части для смартфонов Pixel 8 и Pixel 8 Pro в течение семи лет. Решение о столь длительной технической поддержки было принято, чтобы соответствовать 7-ми летнему циклу обновлений программного обеспечения для этих моделей.

Другими словами, пользователи Pixel 8 и Pixel 8 Pro могут быть уверены, что их девайсы не только будут получать актуальное ПО в течение семи лет, но и в случае поломки устройства можно будет без проблем починить его в этот период времени.