Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры

В Google Фото для Android обнаружили четыре разрабатываемых эффекта для обработки снимков. При разборе APK версии 8.0 исследователи активировали и проверили новые инструменты.

Зернистость имитирует снимки на аналоговую камеру, а эффект ореола добавляет красноватое свечение вокруг ярких участков. Шум воспроизводит изменения цвета и яркости, характерные для фотографий с высоким значением ISO.

Эффект засветки создаёт красно-оранжевое свечение по краям изображения. Для него обнаружили шесть вариантов, тогда как у остальных трёх инструментов дополнительных вариантов нет.

При тестировании все четыре эффекта в Google Фото работали и находились в разделе «Настройка» редактора. Их интенсивность можно было регулировать от 0 до 100, но публичный выпуск новых инструментов не гарантирован.