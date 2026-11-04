Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры
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Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры

У каждого обнаруженного эффекта есть ползунок со шкалой от 0 до 100.
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Редакция The GEEK сегодня в 14:50
Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры

В Google Фото для Android обнаружили четыре разрабатываемых эффекта для обработки снимков. При разборе APK версии 8.0 исследователи активировали и проверили новые инструменты.

Зернистость имитирует снимки на аналоговую камеру, а эффект ореола добавляет красноватое свечение вокруг ярких участков. Шум воспроизводит изменения цвета и яркости, характерные для фотографий с высоким значением ISO.

Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры
Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры

Эффект засветки создаёт красно-оранжевое свечение по краям изображения. Для него обнаружили шесть вариантов, тогда как у остальных трёх инструментов дополнительных вариантов нет.

Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры
Google Фото может получить четыре эффекта плёночной камеры

При тестировании все четыре эффекта в Google Фото работали и находились в разделе «Настройка» редактора. Их интенсивность можно было регулировать от 0 до 100, но публичный выпуск новых инструментов не гарантирован.

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