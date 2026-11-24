В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранного кино, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

В течение года предлагается устанавливать специальные периоды, когда кинотеатры не смогут показывать зарубежные фильмы либо будут обязаны сократить время их показа до минимума. Продолжительность ограничений не должна превышать половины дней квартала, то есть около 45 дней.

Кроме того, за получение прокатного удостоверения на зарубежный игровой фильм предлагают взимать 5 млн рублей, а на анимационный — 3 млн рублей. Ещё 10% кассовых сборов прокатчики должны будут перечислять на развитие отечественного кинематографа.

Исключения для компенсационного платежа предусмотрены для фильмов из стран ЕАЭС, лауреатов отдельных кинофестивалей и картин, выпущенных до 1993 года.

За нарушение правил квотирования хотят ввести административную ответственность. Пока законопроект не принят.