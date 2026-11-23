Энтузиасты продолжают работу над неофициальной версией Grand Theft Auto VI для компьютеров. 23 ноября хакерская группа Cyberleek объявила о публикации главного исполняемого файла предположительно утёкшей сборки игры для Xbox Series X|S. Ранее именно его отсутствие мешало разработчикам приступить к полноценному тестированию запуска.

Как сообщает VideoCardz, Cyberleek выполнила обещание, данное после публикации архива размером около 209 ГБ. Группа также предоставила контрольные суммы SHA-256 для проверки файлов.

Впрочем, подлинность опубликованного исполняемого файла пока не подтверждена независимыми исследователями. Rockstar Games и Take-Two ситуацию не комментировали.

Тем временем программисты уже разрабатывают инструменты, которые теоретически позволят запустить консольную версию GTA VI на обычном компьютере.

Один из наиболее заметных проектов получил название Leonida. Его создатели используют статическую рекомпиляцию, позволяющую адаптировать код игры для Windows без полноценной эмуляции процессора Xbox.

Подход возможен благодаря тому, что современные консоли Microsoft и компьютеры используют архитектуру x86-64. Однако разработчикам необходимо заново реализовать системные функции Xbox и обеспечить совместимость графического движка с Windows.

Авторы Leonida уже преобразовали 26 503 графических шейдера из формата RDNA2 в SPIR-V для Vulkan. Также подготовлены инструменты извлечения моделей, текстур и звуковых файлов.

Несмотря на достигнутый прогресс, до полноценного запуска ещё далеко. Система совместимости находится на ранней стадии, а сама GTA VI пока не запускается даже до главного меню.

Разработчики предупреждают, что проект не содержит файлов игры и не распространяет готовый порт. Для работы с инструментами необходима собственная копия подходящей Xbox-сборки.

Пока неизвестно, удастся ли энтузиастам довести проект до рабочего состояния. Даже успешный запуск не гарантирует приемлемой производительности и отсутствия ошибок.

Официальную версию GTA VI для ПК Rockstar Games пока не анонсировала. Игра вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.