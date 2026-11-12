Pixel 10 и Pixel 11 лишилась камер после обновления ПО

Владельцы смартфонов Google Pixel 10 и Pixel 11 пожаловались на отказ камер после установки ноябрьского обновления системы. По сообщениям пользователей, основная и фронтальная камеры перестают работать сразу после обновления. Затронуты не все устройства, однако жалобы поступают от владельцев обеих серий.

Сбой проявляется по-разному. У одних приложение «Камера» открывается, но показывает чёрный экран, у других появляется сообщение об ошибке с предложением закрыть и снова открыть программу. Сторонние приложения для съёмки тоже не работают.

Некоторые нашли свой способ: они выключали смартфон на 3-5 минут и после включения, камеры Pixel снова возвращались к работе. Интересно, что простая перезагрузка или сброс до заводских настроек в таком случае не помогает.

Google уже знает о проблеме, но причины сбоя не называет.