Независимый разработчик под псевдонимом Codeh4ck представил бесплатную программу RTX Lens, предназначенную для мониторинга питания мощных видеокарт Nvidia. Главная задача утилиты заключается в раннем обнаружении проблем с 16-контактными разъёмами 12V-2×6, которые в отдельных случаях перегреваются и повреждаются.

Автор опубликовал проект на GitHub с открытым исходным кодом. По его словам, идея появилась из-за опасений за собственные видеокарты: у разработчика сразу две GeForce RTX 5090.

В отличие от обычных утилит мониторинга, RTX Lens способна отслеживать силу тока на отдельных контактах разъёма питания. Такая информация позволяет обнаружить неравномерное распределение нагрузки, которое может указывать на потенциально опасное соединение.

При обнаружении перегрева, превышения допустимого тока или значительного дисбаланса программа отправляет предупреждение. Пользователь также может настроить автоматическое выключение компьютера, если опасные показатели сохраняются в течение заданного времени.

При этом RTX Lens работает далеко не со всеми видеокартами. Для подробного мониторинга отдельных контактов необходимы совместимые датчики. Сейчас поддерживаются ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 и RTX 5090, устройства Thermal Grizzly WireView Pro II, а также блоки питания MSI MPG Ai1300TS и Ai1600TS.

На других моделях GeForce программа может показывать стандартные параметры, включая температуру графического процессора, частоты, нагрузку, использование видеопамяти и скорость вращения вентиляторов. Однако отслеживать ток на каждом контакте без соответствующих датчиков она не сможет.

Ещё одна интересная возможность заключается в удалённом мониторинге через смартфон. RTX Lens поддерживает мобильные приложения для Android и iOS, позволяющие получать предупреждения и следить за состоянием видеокарты.

Программа распространяется бесплатно и доступна для Windows. Скачать RTX Lens можно из официального репозитория GitHub.