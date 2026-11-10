Gemini 4 Carbon стала доступна подписчикам AI Ultra
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Google открыла доступ к Gemini 4 Carbon

Модель предназначена для сложного программирования, научных исследований и многоэтапных задач.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:35
Google предлагает Gemini 4 Carbon для отладки кода и научных исследований

Google расширила доступ к Gemini 4 Carbon, своей наиболее мощной ИИ-модели. После ограниченного тестирования в сфере кибербезопасности новинка появилась в приложении Gemini для подписчиков Google AI Ultra, поисковом режиме AI Mode и среде разработки Antigravity.

Carbon рассчитана на задачи, требующие длительной самостоятельной работы. Например, модель может анализировать большие программные проекты, искать и исправлять ошибки, создавать сложные приложения и помогать с научными исследованиями. При этом Google рекомендует использовать Gemini 4 Argon для большинства повседневных задач.

Вместе с новой моделью Google представила экспериментальную функцию /swarm для Antigravity. Она позволяет одним запросом запустить сразу несколько ИИ-агентов, распределить между ними работу и следить за выполнением задач в реальном времени.

Разработчикам Gemini 4 Carbon доступна через платный API. До 30 ноября стоимость составляет $2 за миллион входных токенов и $10 за миллион выходных. Затем тарифы вырастут до $4 и $20 соответственно.

По данным Google, Carbon показывает высокие результаты в программировании и поиске уязвимостей. Компания также заявляет о значительном улучшении способности модели выполнять сложные задачи без постоянного вмешательства пользователя.

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