Google открыла доступ к Gemini 4 Carbon

Google расширила доступ к Gemini 4 Carbon, своей наиболее мощной ИИ-модели. После ограниченного тестирования в сфере кибербезопасности новинка появилась в приложении Gemini для подписчиков Google AI Ultra, поисковом режиме AI Mode и среде разработки Antigravity.

Carbon рассчитана на задачи, требующие длительной самостоятельной работы. Например, модель может анализировать большие программные проекты, искать и исправлять ошибки, создавать сложные приложения и помогать с научными исследованиями. При этом Google рекомендует использовать Gemini 4 Argon для большинства повседневных задач.

Вместе с новой моделью Google представила экспериментальную функцию /swarm для Antigravity. Она позволяет одним запросом запустить сразу несколько ИИ-агентов, распределить между ними работу и следить за выполнением задач в реальном времени.

Разработчикам Gemini 4 Carbon доступна через платный API. До 30 ноября стоимость составляет $2 за миллион входных токенов и $10 за миллион выходных. Затем тарифы вырастут до $4 и $20 соответственно.

По данным Google, Carbon показывает высокие результаты в программировании и поиске уязвимостей. Компания также заявляет о значительном улучшении способности модели выполнять сложные задачи без постоянного вмешательства пользователя.