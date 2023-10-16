Флагманы Huawei Mate 60 продаются лучше всей линейки iPhone 15

В конце августа Huawei представила флагман Mate 60 Pro, первая партия которого сразу была распродана за считанные секунды, а через неделю производитель решил сильно нарастить производство данной модели. На этом успех не закончился, сегодня стало известно, что серия смартфонов Mate 60 продаётся лучше всей линейки iPhone 15.

Профильное издание MyDrivers опубликовало интересную статистику в которой говорится, что с 29 августа по 1 октября было активировано 1,694 млн смартфонов серии Mate 60, а каждую следующую неделю стабильно активируется ещё около 500 000 устройств. На момент написания новости, количество активированных девайсов приближается к отметке в 2,7 млн единиц, а продано, возможно ещё больше.

Для сравнения, количество активированных смартфонов линейки iPhone 15 за первые две недели после старта продаж составило 1,549 млн единиц, что ниже показателя серии Mate 60.

В Китае столь высокий спрос на линейку Mate 60 объясняется тем, что смартфоны несмотря на санкции получили новый фирменный чип Kirin, что для многих жителей поднебесной стало предметом национальной гордости.