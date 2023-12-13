Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 13.2″ выходит на глобальный рынок

Осенью в Китае состоялась презентация, на которой HUAWEI представила флагманский планшет MatePad Pro 13.2″, а 12 декабря на презентации новых продуктов HUAWEI в Дубае, стало известно, что устройство выходит на глобальный рынок. Особенностью девайса является его корпус, толщина которого составляет всего 5,5 мм, а масса — 580 граммов.

В Европе HUAWEI MatePad Pro 13.2″ поступит в продажу 22 января, а сбор предзаказов начнётся 8 января. Цена за модель с 12/256 ГБ памяти составит 999 евро (96 800 ₽), а вариант на 12/512 ГБ обойдётся в 1199 евро (116 750 ₽). Для сравнения, в Китае аналогичные конфигурации планшета доступны по ценам: 5199 юаней (65 650 ₽) и 5699 юаней (72 000 ₽) соответственно.

Вместе с планшетом в продажу поступят фирменные аксессуары, клавиатура Smart Magnetic Keyboard по цене 199 евро (19 300 ₽) и стилус M-Pencil за 99 евро (9 650 ₽).

Что касается характеристик HUAWEI MatePad Pro 13.2″, планшет получил 13.2-дюймовый OLED-дисплей с высокой частотой обновления, фирменную однокристальную систему Kirin 9000s, аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч и шесть стереодинамиков, более подробно обо всех технических параметрах мы писали в этом материале.

Компания также представила планшет HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte, оснащенный матовым экраном PaperMatte с разрешением 2800 × 1840 пикселей и максимальной частотой обновления 144 Гц. Устройство обеспечивает реалистичный опыт работы с контентом, как при чтении и письме на бумаге. Обзор на похожее устройство MatePad 11,5″ PaperMatte можно почитать здесь.