SmileBasic 4 помогла частично взломать Nintendo Switch 2 без модчипа

Исследователь безопасности Сэмми Хаджхамид показал частичный программный взлом Nintendo Switch 2 через SmileBasic 4 для оригинальной Switch. По его словам, полученный доступ ограничен пользовательским пространством, но позволяет запускать самодельные программы и модифицировать игры.

По описанию исследователя, взлом также позволяет изучать код игр, копировать сохранения с консоли и обращаться к большинству её периферийных устройств через ввод-вывод, отображённый в память. Метод требует компьютера с macOS или Linux в той же сети для запуска пакета Node.js.

Уязвимость обнаружилась в интерпретаторе языка SmileBasic 4 — среды программирования для консолей Nintendo. При удалении элементов массива возникает переполнение 32-битного целого числа, которое открывает доступ к указателю массива, а затем позволяет читать и записывать данные в отдельных областях памяти.

Для поиска ошибки Хаджхамид использовал OpenAI Codex и собственную испытательную систему: она отправляла команды по USB и считывала результат через HDMI. Питание консоли переключалось с помощью Bluetooth-устройства для управления выключателем. По словам исследователя, поиск уязвимости занял около двух недель.