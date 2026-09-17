В Сеть «слили» характеристики портативной консоли Sony Project Canis
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В Сеть «слили» характеристики портативной консоли Sony Project Canis

PSP 3 сможет запускать игры от PS4, PS5 и будущих PS6 локально.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:22
В Сеть «слили» характеристики портативной консоли Sony Project Canis

Авторитетный инсайдер Kepler_L2 опубликовал ключевые технические характеристики грядущей портативной игровой консоли Sony нового поколения, которая известна под кодовым названием Project Canis.

По словам информатора, за вычислительные возможности в консоли будет отвечать 3-нанометровый чип от AMD с шестью разносортными ядрами (4 ядра Zen 6c и 2 ядра Zen 6 LP) с интегрированной графикой RDNA 5 с 16-ю вычислительными блоками. Объём унифицированной памяти LPDDR5X составит 24 ГБ на 192-битной шине, а энергопотребление TDP будет находиться в диапазоне от 15 Вт до 25 Вт.

Устройство сможет работать в двух режимах — в портативном и десктопном. В портативе частота графического ядра ограничена до 1,2 ГГц (4,91 TFLOPS), а в режиме док-станции возрастает до 1,65 ГГц (6,75 TFLOPS). Кроме этого, будет поддержка масштабирования PSSR 3.0 и генерация кадров для достижения 30–60 FPS в играх.

Благодаря эффективной реконструкции нейронной сети PSSR 3.0, эквивалентная теоретическая производительность графики увеличивается более чем вдвое, достигая 10-11 TFLOPS в портативном режиме и до 14 TFLOPS при подключении к телевизору через док-станцию. Для сравнения, базовая настольная консоль PlayStation 5 имеет 10,28 TFLOPS графической производительности, а версия PlayStation 5 Pro — 16,7 TFLOPS.

По словам инсайдера, выделенный ИИ-ускоритель в PSSR 3.0 даст портативной консоли Sony решающее преимущество перед Nintendo Switch 2, которая имеет ограниченный мобильный масштабировщик, и позволит ей запускать игры в высоком качестве из библиотек PS4, PS5 и будущих PS6 локально.

Презентация портативной консоли Sony Project Canis ожидается в конце 2027 года.

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