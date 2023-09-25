Huawei представила MatePad Pro 13.2″ — флагманский планшет с огромным экраном

Huawei представила MatePad Pro 13.2″, который по словам компании, является самым тонким и лёгким планшетом в мире, учитывая его большую диагональ. Новинка весит всего 580 граммов и имеет толщину корпуса 5,5 мм.

Девайс получил 13.2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1920 точек и частотой обновления 144 Гц, тач 360 Гц, а максимальная яркость достигает до 1000 нит, соотношение сторон составляет 3:2. В верхней части по центру экрана в «чёлке» размещена фронтальная камера на 16 Мп и dToF-сенсор.

Основной модуль камер состоит из двух сенсоров, из которых: главный на 13 Мп (f/1,8) и ширик на 8 Мп (f/2.2).

За вычислительные возможности отвечает фирменная однокристальная система Kirin 9000s, которая используется во флагманских смартфонах серии Mate 60. На выбор пользователю доступны следующие конфигурации ОЗУ/ПЗУ: 12/256, 12/512, 12/1024 и 16/1024 ГБ.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 10 100 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 88 Вт, которая за 40 минут может восполнить заряд батареи с 0 до 85%, а полная зарядка занимает 65 минут.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, шесть двухканальных динамиков (2 высокочастотных и 4 низкочастотных), порт USB-C и поставляется со стилусом M-Pen третьего поколения. Из коробки, девайс будет работать на операционной системе HarmonyOS 4.0.

В Китае Huawei MatePad Pro 13.2 поступит в продажу 25 октября по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 5199 юаней (68 400 ₽)

(12/512 ГБ) — 5699 юаней (76 300 ₽)

(12/1024 ГБ) — 6699 юаней (88 150 ₽)

(16/1024 ГБ) — 6999 юаней (92 100 ₽)

Когда планшет появится на глобальном рынке, пока неизвестно.