Обзор HUAWEI MatePad 11,5″ PaperMatte: планшет с заботой о зрении



Казалось, что планшеты уже давно придумали и никак ими не удивить. Однако HUAWEI смогла изменить взгляд на привычные вещи, представив HUAWEI MatePad 11,5″ PaperMatte с матовым экраном. Экран должен создавать ощущение, будто вы работаете с бумажным документом и при этом бережет ваши глаза от утомления. Но так ли это на самом деле или очередной маркетинговый ход? Расскажу ниже.

Характеристики HUAWEI MatePad 11,5″ PaperMatte

Модель: HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte

Габариты, вес: 176,82 × 260,88 × 6,85 мм, 499 г

Дисплей: 11,5 дюйма, 2200×1440, 299 ppi, экран матовый, TFT LCD (IPS), частота обновления до 120 Гц

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Память: 8 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной

Камера: основная – 13 МП (диафрагма f/1.8, автофокус), фронтальная – 8 МП (диафрагма f/2.2, фиксированное фокусное расстояние)

Батарея: 7700 мАч

ОС: HarmonyOS

Версия Bluetooth: 5.2, поддержка BLE, SBC, AAC и LDAC HD Audio

USB: Type-C, USB 2.0

Сканера: нет

Поддержка microSD: нет

Материал корпуса: алюминий с матовым покрытием

Стоимость на момент обзора: 30 990 рублей

Комплект поставки

Поставляется HUAWEI MatePad 11,5″ PaperMatte в коробке белого цвета с золотыми буквами. Внутри находится планшет, зарядный блок с портом USB, зарядный кабель и тряпочка из микрофибры (!).

HUAWEI решила включить тряпочку в комплект по умолчанию, в отличие от Apple, которая предлагает её отдельно за 2000 рублей. Вроде бы мелочь, но приятный бонус для покупателей.

Внешний вид

Корпус планшета, как и у остальных собратьев, выполнен из алюминия с матовым покрытием. Отпечатков практически не собирает, а в руках ощущается комфортно из-за малого веса. Сборка заслуживает высших похвал. Получился уверенный монолит, который нигде не скрипит и не прогибается.

Справа расположены кнопки управления громкостью и микрофоны, слева находится магнитный коннектор для подключения дополнительных аксессуаров, таких как клавиатура. Вверху находятся два динамика и кнопка включения/выключения, внизу картинка с динамиками аналогична, только посередине размещен порт USB-C.

Говоря о динамиках, их звук громкий и можно смело сказать, что он глубокий. Максимальная заявленная громкость составляет 80 дБ, а благодаря поддержке аудиоэффектов HUAWEI Histen 8.0, планшет обеспечивает качественное звучание. Благодаря всему этому, планшет подходит не только для просмотра контента на YouTube, но и для наслаждения фильмами с особой акцентировкой на звуке.

Однако главное в планшете – особенный экран. О нём расскажу ниже.

Планшет и электронная книга

Некоторые пользователи ощущают дискомфорт при использовании AMOLED-экранов из-за чувствительности к широтно-импульсной модуляции (ШИМ), что приводит к быстрой усталости глаз и головным болям. Чтобы решить эту проблему, производители применяют различные подходы: увеличивают частоту ШИМ или добавляют опцию DC Dimming. Для чтения многим нравятся устройства с E-Ink дисплеями, так как они не мерцают и отлично видны на ярком свете. Однако, смотреть видео на таких экранах неудобно.

HUAWEI MatePad 11,5″ в версии PaperMatte оснащён уникальным нанотравленым экраном. Дисплей не только уменьшает блики и снижает нагрузку на глаза, но и обеспечивает комфорт при работе со стилусом M-Pencil второго поколения. Несмотря на сходство с E-Ink, это не экран на электронных чернилах. Компания утверждает, что инновационное покрытие поглощает до 97% света, делая экран матовым и создавая ощущение работы с реальной бумагой. В это верится, ведь на практике дисплеем приятно пользоваться и читать какой-либо контент без особой нагрузки на глаза.

Устройство имеет сертификаты защиты от бликов, синего цвета, мерцания TÜV Rheinland, а также от усталости глаз SGS. При этом касаемо последнего сертификата, MatePad 11,5″ PaperMatte – первое устройство на рынке, получившее его.

Благодаря матовому покрытию, планшет значительно меньше утомляет глаза, в том числе при чтении на солнце. Кроме того, устройство предлагает выбрать режим работы экрана, в частности, цветной (для чтения книг с цветными иллюстрациями, имитирует печатное цветовое пространство SWOP CMYK) или черно-белый (для чтения текста).

И хотя отпечатки пальцев могут появляться на матовом экране, они не так заметны, как на глянцевых дисплеях, что также делает его использование более комфортным. К тому же, та самая тряпочка помогает быстро убрать их.

Кроме того, использование стилуса M-Pencil второго поколения (продаётся отдельно) с этим планшетом приносит максимальное удовольствие, так как его матовый экран идеально подходит для создания ощущения рисования по настоящей бумаге.

Весь этот набор технологий в HUAWEI MatePad 11,5″ PaperMatte превращает его в идеальную замену электронной книги. Независимо от того, любите ли вы читать книги, журналы или комиксы, этот планшет способен обеспечить выдающийся комфорт чтения. Он идеально отображает цвета и детали графического контента, делая каждую страницу более привлекательной и насыщенной.

Производительность

HUAWEI MatePad 11,5″ получил 11,5-дюймовый экран с разрешением 2200×1440 пикселей (299 ppi) с частотой 120 Гц (доступна умная регулировка частоты обновления 60 Гц или 120 Гц) и полезной площадью экрана в 86%. Матовый дисплей обеспечивает чёткую и плавную картинку.

Функционирует устройство под управлением HarmonyOS, которая достойно оптимизирована для планшетов. За работу отвечает чипсет Snapdragon 7 Gen 1 (1 × Cortex-A710, 2,40 ГГц + 3 × Cortex-A710, 2,36 ГГц + 4 × Cortex-A510, 1,80 ГГц), а в роли графического процессора выступает Adreno 644. При этом устройство оснащено 8 Гб оперативной памяти.

В тесте Geekbench 6 MatePad 11,5″ набирает 1079 очков в одноядерном режиме и 3148 в многоядерном, в AnTuTu результат составляет более 650 тысяч баллов, что говорит о хорошей производительности в играх на средних и высоких настройках. Планшет отличается своим быстродействием – мгновенно запускает приложения, а также позволяет играть в производительные игры, такие как PUBG Mobile, Call of Duty Mobile или Genshin Impact.

Если вам нужны Google-сервисы, то это быстро решается с установкой утилиты GBox. Более подробно о ней можно почитать на сайте производителя.

Камера, как у всех… почти

Основная камера планшета HUAWEI MatePad 11,5″ версии PaperMatte оснащена 13-мегапиксельным сенсором, в то время как передняя камера имеет разрешение 8 Мп.

Качество съемки сопоставимо с большинством планшетов среднего уровня: хорошая детализация и отличная проработка теней. Тем не менее заметны цифровые шумы и ограниченный динамический диапазон.

Снять документ или просто что-то для дела, вполне хватает. Если нужно больше возможностей, то лучше использовать смартфон.

Автономность

Несмотря на качественный IPS-дисплей с высоким разрешением, у планшета хорошая автономность благодаря батарее на 7700 мАч, что позволяет ему работать до 10 часов. Если просматривать только видео на средней яркости, то заряда батареи хватит практически на 15 часов.

За восполнение энергии отвечает комплектный блок питания мощностью 22,5 Вт. Кроме того, планшет поддерживает быструю зарядку, позволяя использовать более мощный блок и соответственно, экономить время на зарядке.

Итого

Так что такого особенного в HUAWEI MatePad 11,5″ в версии PaperMatte? Всё просто, это высококачественный матовый экран, который способствует сохранению вашего зрения. Этот планшет также оснащен мощным процессором, обеспечивающим плавную работу и быстрый отклик в выполнении любых задач. С частотой обновления экрана в 120 Гц и отличными динамиками, можно наслаждаться более плавным изображением и объемным звучанием при просмотре контента.

С таким планшетом всегда есть возможность читать и просматривать контент с комфортом и без помех. При этом отпадает необходимость носить с собой электронную книгу. В общем, это идеальное решение для тех, кто ценит качество изображения и удобство использования. Можно смело покупать.

Валентин Снежин Плюсы Шустрая работа

Матовый дисплей

Качественная сборка

Отличная автономность

Поддержка стилуса M-Pencil 2

Экран с поддержкой 120 Гц. Идеально подходит для чтения Недостатки Нет сканера отпечатка пальцев