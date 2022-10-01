В сеть попала база клиентов интернет-магазина DNS

Базу данных клиентов интернет-магазина DNS «слили» в сеть. Об этом сообщает телеграм-канал «Утечки информации».

В базе содержится около 16,5 млн строк с ФИО, адресами, электронной почтой и телефонами клиентов магазина. При этом не для каждой записи можно найти телефон или электронную почту. Судя по информации из дампа данные были получены не ранее 19.09.2022.

Также сообщается, что документ опубликовал тот же источник, который ранее «слил» базы «Онлайн трейд.ру», «GeekBrains» и СДЭК.

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