DNS анонсировал продажи GeForce RTX 4090

Сеть магазинов DNS анонсировала продажи флагманских видеокарт GeForce RTX 4090. При этом карты будут доступны для приобретения уже с 13 октября — через день после глобального запуска.

Какие именно модели можно будут приобрести, а также их количество и стоимость, пока не указывается. Кроме того, неизвестно, будут ли в продаже другие карты серии RTX 4000.

Стоимость RTX 4090 в Европе составляет 1949 евро (~118 тысяч рублей), а в США — $1599 (~101 тысяча рублей). В России стоимость будет явно выше.

Напомним, что ранее Nvidia приостановила поставки своей продукции в Россию, а также собирается закрыть свой офис.

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