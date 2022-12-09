В сеть слили данные 242 тысяч клиентов «ВкусВилл»

В результате взлома базы данных магазинов «ВкусВилл» произошла утечка данных. Хакеры смогли украсть сведения о 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы в сети. Размер базы составляет 534 МБ, там есть 30 файлов в формате JSON.

В списке данных:

Номер телефона и адрес электронной почты получателя;

Даты заказа и доставки;

Сумма заказа;

Последние 4 цифры банковской карты;

При этом данные в базе свежие — в ней есть заказы за декабрь 2022 год, то есть дамп недавний. Отметим, что эти сведения ранее не публиковались в сети.