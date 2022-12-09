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В сеть слили данные 242 тысяч клиентов «ВкусВилл»

В результате взлома базы данных магазинов «ВкусВилл» произошла утечка данных. Хакеры смогли украсть сведения о 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы в сети. Размер базы составляет 534 МБ, там есть 30 файлов в формате JSON.

В списке данных:

  • Номер телефона и адрес электронной почты получателя;
  • Даты заказа и доставки;
  • Сумма заказа;
  • Последние 4 цифры банковской карты;

При этом данные в базе свежие — в ней есть заказы за декабрь 2022 год, то есть дамп недавний. Отметим, что эти сведения ранее не публиковались в сети.

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Источник:
in2security

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