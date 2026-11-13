macOS 27 теперь можно запустить на обычном ПК, но пока без Wi-Fi

Разработчик Тайлер Смит выпустил экспериментальный проект Stela для запуска macOS на ПК с процессорами x86-64.

Stela работает как загрузочная программа UEFI на базе Linux и представляет системе виртуальный Mac mini с чипом M2. При этом оригинальный образ macOS не изменяется.

Для запуска используется трансляция инструкций Arm в x86-64 с помощью предварительной компиляции и компиляции во время выполнения (JIT). При наличии поддерживаются AVX2 и AVX-512. Для работы графики проект преобразует шейдеры Metal в формат Mesa NIR.

Минимальные требования: процессор Intel или AMD с поддержкой x86-64-v2, 8 ГБ оперативной памяти, UEFI с отключённым Secure Boot и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 16 либо RTX серий 20, 30, 40 или 50.

Wi-Fi пока не работает, Bluetooth поддерживается с ограничениями. Для проводного подключения доступны различные Ethernet-контроллеры, включая USB-адаптеры.

Для установки потребуется USB-накопитель. Образ macOS можно загрузить непосредственно через установщик Stela.

Проект находится на ранней стадии разработки. По словам автора, система работает медленно и может не загружаться даже на совместимом оборудовании.