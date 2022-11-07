DNS начал продавать Pixel 6a, Pixel 6 и Nothing Phone (1)

Ассортимент интернет-магазина DNS пополнился «зарубежными» новинками в лице смартфонов Google Pixel 6a, Pixel 6 и Nothing Phone (1).

При этом смартфонов Google Pixel 6a и Pixel 6 пока нет в наличии, но есть их ценники — 29 999 рублей за Pixel 6a и 38 999 рублей за Pixel 6.

Nothing Phone (1) в модификации 8/256 ГБ обойдётся покупателю в 52 999 рублей. Устройство есть в наличии в магазинах некоторых городов России.

Официальные европейские ценники смартфонов:

Pixel 6a — 449 долларов (~28 тыс. рублей);

Pixel 6 — 599 долларов (~37 тыс. рублей);

Nothing Phone (1) — 449 фунтов (~32 тыс. рублей).

Ранее DNS начал продавать Steam Deck за 99 999 тысяч рублей.