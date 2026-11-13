Huawei представила первый глюкометр с непрерывным измерением сахара в крови
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Huawei представила первый глюкометр с непрерывным измерением сахара в крови

Компактный датчик крепится на руку, работает до 16 дней и передаёт показания на смартфоны и умные часы Huawei.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 23:36
Huawei представила первый глюкометр с непрерывным измерением сахара в крови

Huawei анонсировала Sense G1, свою первую систему непрерывного мониторинга глюкозы (CGM). Устройство позволяет круглосуточно отслеживать уровень сахара и предупреждает о его отклонениях от заданных значений.

Sense G1 представляет собой небольшой круглый датчик, который крепится на плечо. Под кожей располагается тонкая игла, измеряющая концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости. Благодаря такой конструкции пользователю не требуется каждый раз прокалывать палец для получения показаний.

Один датчик рассчитан на срок до 16 дней и не требует ручной калибровки. Результаты измерений можно просматривать на смартфонах и совместимых умных часах Huawei.

Система уже получила в Китае регистрацию медицинского изделия III класса. По предварительным данным, средняя относительная погрешность измерений составляет менее 10%, а задержка показаний относительно уровня глюкозы в крови достигает 5–15 минут.

Стоимость Huawei Sense G1 и сроки начала продаж пока не объявлены.

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Huawei Watch D3 / Фото The GEEK

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