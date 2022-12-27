В DNS начали продавать топовые видеокарты Radeon RX 7900 XTX

В сети магазинов DNS в продаже появились видеокарты Radeon RX 7900. Пока что есть только две модели:

Gigabyte AMD Radeon RX 7900 XT — 87 999 рублей;

Gigabyte AMD Radeon RX 7900 XTX — 94 999 рублей.

При этом старшую модель раскупили в первый же день, а вот младшая ещё есть, но, по данным с сайта DNS, на складе осталось 54% от первоначальной партии видеокарт.

Помимо этого, в январе 2023 года стартуют продажи видеокарт Radeon RX 7900 от производителя Sapphire, но цены на них пока не сообщаются.

Рекомендованная стоимость RX 7900 XT и 7900 XTX в США стартует с $899 (около 63 тысяч рублей) и $999 (около 70 тысяч рублей) соответственно.