Huawei Mate X8 могут представить 24 ноября. Складной смартфон получит необычную камеру
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Huawei Mate X8 могут представить 24 ноября. Складной смартфон получит необычную камеру

Новинка может стать тоньше и легче предшественника
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:15
Huawei Mate X8 могут представить 24 ноября. Складной смартфон получит необычную камеру

Huawei может представить складной смартфон Mate X8 уже 24 ноября. Об этом сообщил китайский инсайдер Guo Jing в социальной сети Weibo. По его информации, компания готовит несколько изменений в конструкции, камерах и цветовых решениях нового флагмана.

Ожидается, что Mate X8 станет тоньше и легче предыдущих моделей серии, включая Mate X7. Смартфону приписывают внешний экран диагональю 6,5 дюйма и внутренний 8,15-дюймовый дисплей.

Главной особенностью может стать поддержка внешней камеры Huawei Ruiying Z10. Съёмный модуль оснащён собственным 50-мегапиксельным дюймовым сенсором RYYB и объективом с 10-кратным непрерывным оптическим зумом. Диапазон эквивалентных фокусных расстояний составляет 24–240 мм, светосила меняется от f/2,0 до f/4,5.

Предполагаемый Huawei Mate X8 у главы одного из подразделений Huawei

Ранее подобный аксессуар появился для специальных версий Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS. Не исключено, что для Mate X8 также выпустят коллекционную модификацию с поддержкой внешней камеры.

По предварительным данным, смартфон получит процессоры Kirin 9050 и Kirin 9050 Pro в зависимости от версии, основную 50-мегапиксельную камеру с переменной диафрагмой, перископический телеобъектив на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью не менее 6000 мА·ч. Также упоминается модификация с экраном, ограничивающим углы обзора для защиты от посторонних взглядов.

Huawei пока официально не подтвердила дату презентации и характеристики Mate X8.

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