DNS открыл предзаказы на Steam Deck

Сеть магазинов DNS объявила об открытии предзаказов на портативную консоль Steam Deck. Изначально в каталоге будет доступна модель на 64 ГБ памяти. Стоимость устройства составит 99 999 тысяч рублей.

Для сравнения, Valve продаёт Steam Deck с объёмом памяти 64 ГБ за $399 (~24 800 рублей). Модель с 512 ГБ обойдётся в $649 долларов (~40 432 рублей).

По всей видимости DNS смогла организовать поставки по механизму параллельного импорта. В каком количестве будет продаваться консоль, неизвестно.

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