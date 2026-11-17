В России начались продажи портативной умной колонки СберБум Трек. Устройство оснащено акустической системой мощностью 20 Вт, LED-дисплеем и локальной моделью ГигаЧат, которая позволяет управлять сохранённой музыкой без подключения к интернету.

Встроенная память вмещает более 200 треков. Пользователь может придумать колонке любое имя и настроить стиль общения. На экране отображаются анимированные глаза, а благодаря акселерометру устройство реагирует на движения. Например, при наклоне на бок колонка изображает сон, а при встряхивании показывает случайное число от 1 до 6.

Аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 8 часов воспроизведения музыки. Также предусмотрены эквалайзер, съёмный ремешок и поддержка Matter over Wi-Fi для управления умным домом.

СберБум Трек уже продаётся в России за 14 990 рублей.