В России стартовал предзаказ флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Обе модели получили дополнительный экран рядом с камерами, процессоры Qualcomm нового поколения и аккумуляторы ёмкостью до 7050 мА·ч.

Главной особенностью новинок стал второй AMOLED-дисплей на задней панели: диагональю 2,7 дюйма у Xiaomi 18 Pro и 2,9 дюйма у Pro Max. Он поддерживает частоту обновления до 120 Гц и позволяет управлять музыкой, просматривать уведомления и использовать основные камеры для селфи. Также предусмотрена функция синхронного перевода на 29 языков с выводом текста на оба экрана.

Xiaomi 18 Pro

Смартфоны оснащены тройной системой камер Leica. Основной и перископический модули получили разрешение по 200 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп. Старшая модель дополнительно оснащена сенсором Light Fusion 960L с расширенным динамическим диапазоном. Поддерживается запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду и 4K при 120 кадрах в секунду.

Xiaomi 18 Pro работает на Snapdragon 8 Elite Gen 6, а Pro Max получил более мощный Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Оба чипа изготовлены по 2-нм техпроцессу. Диагонали основных AMOLED-экранов составляют 6,4 и 6,9 дюйма соответственно, частота обновления достигает 120 Гц, а пиковая яркость составляет 4000 нит.

Xiaomi 18 Pro Max

Ещё одной особенностью стала аппаратная защита конфиденциальности экрана, ограничивающая видимость изображения под углом. Смартфоны работают под управлением HyperOS 4 и защищены от воды и пыли по стандарту IP68.

Xiaomi 18 Pro получил аккумулятор на 6000 мА·ч, а Pro Max на 7050 мА·ч. Обе модели поддерживают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Цены в России на период предзаказа:

Xiaomi 18 Pro, 12/256 ГБ: 119 990 рублей.

Xiaomi 18 Pro, 12/512 ГБ: 129 990 рублей.

Xiaomi 18 Pro Max, 12/256 ГБ: 139 990 рублей.

Xiaomi 18 Pro Max, 12/512 ГБ: 149 990 рублей.

Предзаказ продлится до 26 ноября, а полноценные продажи начнутся 27 ноября 2026 года. Указанные цены действуют в рамках специального предложения до 11 января 2027 года.