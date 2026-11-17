Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако запуск будет поэтапным: согласно данным региональных страниц PlayStation Store, игра станет доступна в полночь по времени соответствующего региона.

Первыми начать играть смогут владельцы аккаунтов Новой Зеландии, для которых GTA VI откроется уже 18 ноября в 14:00 по московскому времени. В других регионах доступ появится позднее.

Время запуска GTA VI по Москве

Регион аккаунта Дата Время (МСК) Новая Зеландия 18 ноября 14:00 Индия 18 ноября 21:30 Турция 19 ноября 00:00 США 19 ноября 08:00

Для американского региона запуск привязан к полуночи по времени Нью-Йорка. Поэтому на западном побережье США игра станет доступна ещё 18 ноября в 21:00 по местному времени.

Таким образом, владельцы новозеландских аккаунтов смогут начать прохождение на 18 часов раньше пользователей американского региона.

Время указано для цифровых версий на основе данных PlayStation Store. Rockstar Games пока не опубликовала отдельное официальное расписание запуска для всех регионов.