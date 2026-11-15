Lenovo анонсировала планшет Legion Y700 Gen 5 в издании Where Winds Meet
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Lenovo анонсировала планшет Legion Y700 Gen 5 в издании Where Winds Meet

Лимитированный игровой мини-планшет для фанатов игры.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:58
Lenovo анонсировала планшет Legion Y700 Gen 5 в издании Where Winds Meet

Lenovo на своей страничке в Weibo объявила, что сотрудничает с разработчиком игры Where Winds Meet, а вместе с этим анонсировала созданный в коллаборации лимитированный игровой мини-планшет Legion Y700 Gen 5.

Судя по опубликованному постеру, Legion Y700 Gen 5 Where Winds Meet выполнен в белом цвете, а на задней панели размещён рисунок веера и листьев с логотипом Legion выкрашенным в золотой цвет. Ожидается, что по техническим характеристикам лимитка не будет отличаться от обычной версии планшета, а вот прошивка и коробка могут быть стилизованы под игру Where Winds Meet.

Когда состоится полноценная презентация спецверсии планшета, пока не известно.

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