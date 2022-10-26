Личный опыт: мошенники почти «угнали» мой пароль от ВКонтакте

Личные профили Вконтакте взламывают уже бесконечное количество лет. Мошенники действуют разными способами, на днях столкнулась с новым методом. Если честно, практически поверила, поэтому делюсь своим опытом, чтобы обезопасить других:

Поступило такое сообщение. На что сразу стоило обратить внимание — сообщение пришло от группы «Администратор VK.«, с которой выше у меня даже был диалог пару лет назад по теме работы. Но в спешке, этого, я естественно, не заметила.

Переходим по ссылке и видим:

На что обратить внимание здесь: ссылка формата vk.cc — это бесплатный сервис по сокращению ссылок. Любой может сделать такую короткую уникальную ссылку с упоминанием «vk» в домене. Вторая находка для внимательных — незащищенное подключение на сторонний сайт erafund.ru. Если присмотреться еще немного, то сам логотип VK кривой.

Во время опомнившись, по ссылке ничего не вводила. Проверила свои последние входы в приложение и не нашла того, который упоминался в сообщении. Спустя некоторое время пришло сообщение от Администрации ВКонтакте (с галочкой):

Вот с таким способом взлома аккаунта Вконтакте я столкнулась. В таких случаях обязательно проверяйте кто вам пишет, что за ссылки, куда ведут и никогда не вводите пароли и данные банковских карт.

Если бы я вовремя не опомнилась, сейчас моим друзьям приходили просьбы занять денег или чего-то подобного.

Берегите себя, своих близких и свои профили во всех соцсетях.