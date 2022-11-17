Цена не порадует: DNS начал продавать RTX 4080

В интернет-магазине DNS стартовали продажи новых видеокарт RTX 4080. На выбор покупателя доступны модели от MSI, Gigabyte и Palit.

При этом продажи происходят через так называемую «карусель», поэтому просто так видеокарту оформить и оплатить не получится.

Стартовая стоимость начинается от 103 999 рублей за модель Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack. Самая дорогая Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC обойдётся в 116 999 рублей.

Рекомендуемая официальная стоимость Nvidia, составляет $1199 долларов (около 73 тысяч рублей).