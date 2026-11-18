На саммите APEC 2026 в руках гендиректора Xiaomi Лэй Цзюня был замечен грядущий базовый флагман Xiaomi 18. Судя по фотографии, смартфон схож с Xiaomi 17, но получил массивный плоский чёрный блок основных камер, в то время как у его предшественника в «плато» было четыре торчащих «колодца» сенсоров.

Что касается технических характеристик, инсайдеры приписывают Xiaomi 18 плоский 6,4-дюймовый дисплей (M11) с разрешением 1,5K и чип Snapdragon 8 Elite Gen 6. Основная камера может получить сенсор на 200 Мп (1/1,28″), которая будет дополнена 50-мегапиксельным сверхшириком и телевиком на 200 Мп с 3-кратным зумом. Ёмкость аккумулятора составит 7200 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 Вт.

Презентация Xiaomi 18 ожидается уже в следующем месяце.