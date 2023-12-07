AnTuTu: Топ-10 самых мощных смартфонов ноября [глобальный рейтинг]

На прошлой неделе разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг топ-10 самых производительных Android-смартфонов ноября, а сегодня предоставили аналогичный «топ», но по устройствам, которые представлены на международном рынке. Важно отметить, что этот рейтинг составлен исключительно по глобальной статистике и не включает в себя данные китайского рынка.

Лидером рейтинга с результатом 2 005 141 «попугая» стал смартфон Xiaomi 14 Pro на новейшем чипе Snapdragon 8 Gen 3. На почётном втором месте разместился камерофон Nubia Z50S Pro, а на третьем игровой Nubia Red Magic 8 Pro+, которые смогли набрать 1 640 868 и 1 639 221 балла соответственно. На четвёртой позиции закрепился Nubia Red Magic 8S Pro с 1 637 830 очками, и, замыкает пятёрку лидеров Samsung Galaxy S23+ (1 560 297).

Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:

Xiaomi 13 (1 559 831)

Xiaomi 13 Pro (1 548 346)

Nubia Z50 (1 544 683)

Samsung Galaxy S23 Ultra (1 541 898)

Xiaomi 13T Pro (1 510 298)

Смартфоны из рейтинга:

Данная статистика собрана в период с 1 по 30 ноября 2023 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк (версии 10). Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.