AnTuTu: Топ-10 самых мощных смартфонов ноября [глобальный рейтинг]

На прошлой неделе разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг топ-10 самых производительных Android-смартфонов ноября, а сегодня предоставили аналогичный «топ», но по устройствам, которые представлены на международном рынке. Важно отметить, что этот рейтинг составлен исключительно по глобальной статистике и не включает в себя данные китайского рынка.
Лидером рейтинга с результатом 2 005 141 «попугая» стал смартфон Xiaomi 14 Pro на новейшем чипе Snapdragon 8 Gen 3. На почётном втором месте разместился камерофон Nubia Z50S Pro, а на третьем игровой Nubia Red Magic 8 Pro+, которые смогли набрать 1 640 868 и 1 639 221 балла соответственно. На четвёртой позиции закрепился Nubia Red Magic 8S Pro с 1 637 830 очками, и, замыкает пятёрку лидеров Samsung Galaxy S23+ (1 560 297).
Вторая пятёрка топ-10 выглядит следующим образом:
- Xiaomi 13 (1 559 831)
- Xiaomi 13 Pro (1 548 346)
- Nubia Z50 (1 544 683)
- Samsung Galaxy S23 Ultra (1 541 898)
- Xiaomi 13T Pro (1 510 298)
Смартфоны из рейтинга:
Данная статистика собрана в период с 1 по 30 ноября 2023 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк (версии 10). Модели, которые прошли тестирование менее 1000 раз, в рейтинг не попадают.