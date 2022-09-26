Xiaomi показала набор смартфона Civi 2 в стиле Hello Kitty

Совсем скоро Xiaomi представит свой тонкий смартфон Civi 2. Сейчас производитель показал набор в стиле Hello Kitty с этим устройством — выглядит он супер мило.

Civi 2 будет поставляться в белом чемодане. В комплект положат повербанк Hello Kitty Custom Lipstick на 5000 мАч, фигурку самой Hello Kitty, сумку и другие кастомные аксессуары. Ценник такого набора пока не называется.

Xiaomi Civi 2 представят уже 27 сентября. Он получит 6,55-дюймовый OLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 7 Gen 1, емкость батареи — 4500 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки.

Одним из интересных моментов в Civi 2 будет сдвоенная фронтальная камера, которая напоминает островок Dynamic Island в iPhone 14 Pro.

Смартфон уже попадал на живые фото. Обновленная версия выглядит немного более массивной, чем Civi 1. Изначально модель позиционировалась как «сверхтонкая» и «воздушная».

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