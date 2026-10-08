iPad mini 8 получит OLED-дисплей, но без технологии ProMotion

В преддверии скорого анонса восьмого поколения iPad mini в Сети появляется всё больше подробностей о грядущей новинки. Сегодня стало известно, что новый компактный планшет от Apple получит не самый лучший дисплей.

По словам источника, iPad mini 8 будет оснащён долгожданным OLED-экраном, однако частота обновления дисплея составит всего 60 Гц. Об этом сообщил южнокорейский инсайдер Lanzuk на площадке Naver ссылаясь на информацию из цепочки поставок Apple. Таким образом, компактный планшет не получит технологию ProMotion с динамической частотой обновления до 120 Гц, которая используется в актуальных iPad Pro. При этом установленный OLED-дисплей должен обеспечить более глубокий чёрный цвет, повышенную контрастность и улучшенное качество изображения по сравнению с LCD в нынешнем iPad mini.

Помимо OLED-панели, в iPad mini 8 ожидается чип A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, влагозащита и многое другое, более подробно о характеристиках грядущего планшета мы писали в этом материале.

Ожидается, что презентация iPad mini 8 состоится уже в этом месяце.