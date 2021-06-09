Обзор OMEN Laptop 15-ek0049ur: игровой ноутбук в строгом дизайне

Поиск игрового ноутбука — дело непростое, ведь на рынке множество моделей с уникальными особенностями и разнообразным внешним видом. Сегодня до нас добрался классический ноутбук для геймеров с крупными габаритами, большим дисплеем, мощной начинкой и крупным ценником. Речь пойдёт о OMEN Laptop 15-ek0049ur.

Характеристики

Модель: OMEN Laptop 15-ek0049ur

Дисплей: 15.6 дюймов, 1920×1080, широкоформатный, 300 Гц

Тип матрицы экрана: IPS

Процессор: Intel Core i7 10750H 2600MHz

Объем оперативной памяти: 16 ГБ DDR4 2933 МГц

Накопитель: SSD 1024 ГБ

Дискретная видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q (8 ГБ)

Объем видеопамяти: 8 ГБ

Время работы от аккумулятора: 5,5 ч

Интерфейсы: USB 3.1 Type A x 3, выход HDMI, выход Mini DisplayPort, Thunderbolt 3, микрофон/наушники Combo, Ethernet – RJ-45, Wi-Fi IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0, сетевая карта 1000 Мбит/c.

Габариты (ДхШхТ): 357.9×239.7×22.5 мм

Вес: 2.46 кг

Стоимость: от 148 990 рублей

Комплектация

Поставляется ноутбук в белой коробке с увесистым блоком питания на 200 Вт. Инструкции и прочая макулатура не в счет. Всё стандартно.

Внешний вид

Корпус ноутбука выполнен по всем канонам: прямоугольник тёмного цвета, скосы для удобного поднятия со стола и симпатичный логотип в виде ромба, которые переливается градиентом под разными углами света.

Из подсветок в наличии только клавиатура — всю мощность отдали геймингу, а не украшениям. Хотя лишней подсветка не была бы. Корпус покрыт приятным софттач-покрытием, которое охотно собирает все отпечатки пальцев.

Под вентиляцию отдали всю заднюю панель. У нее огромные отверстия для вентиляции, которые покрыты защитной сеткой от пыли и грязи. Система охлаждения также достаточно продумана: пять теплотрубок соединяются между процессором и видеокарты с радиаторами. Сам отвод тепла происходит двумя кулерами, которые всасывают холодный воздух со дна, а весь горячий воздух выдувает в разные стороны.

В обычных задачах типа переписки в соцсетях или просмотра сайтов, вентиляторов неслышно. Однако при запуске ААА-проектов или профессиональных программ шум будет, но не раздражающим.

Дисплей держится на шарнирах, которые могут раскрываться на 180 градусов. Прочные, не прогибаются и держат экран в нужном положении. Единственное замечание в небольшой щели, которая появляется в закрытом состоянии. Экран не только может прогибаться под давлением, но и создаёт хороший вход для пыли и прочей грязи, что можем в будущем снизить жесткость крышки.

В остальном никаких претензий к качеству сборки нет. Всё сделано качественно и без малейших скрипов.

На все 300

В тестируемом ноутбуке IPS-матрица с разрешением 1920х1080 с частотой обновления 300 Гц и поддержкой NVIDIA G-Sync. Блики практически не заметны, а всё благодаря полуматовому защитному слою. Яркость составляет 300 кд/м², контрастность — около 1200:1.

Рамки вокруг дисплея тонкие, кроме нижнего подбородка на котором красуется название бренда. Вверху разместилась веб-камера с разрешением 720p и микрофонами. Вести полноценный стрим может и получится, но до профессионального уровня явно будет недотягивать. Скорее она предназначена для переговоров с тимейтами в Discord и то, если нет подходящей гарнитуры.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура мембранная с приятным ходом, но шумная. Справа разместили полноразмерные стрелки, что является несомненным плюсом. Отдельного цифрового блока нет. К кнопке включения придётся привыкать, ведь её засунули между F12 и Delete, что кажется спорным решением. Также производитель предусмотрел момент со случайным нажатием и сделал защиту – для включения или отключения ПК нужно зажать кнопку минимум на 2 секунды.

Единственным замечанием можно назвать шрифт клавиатуры – квадратные буквы и плохо нарисованная российская раскладка. Например, в темноте из-за мизерного размера (русской раскладки) буквы практически не видны и приходиться буквально склонять голову над клавиатурой. В остальном она работает отлично и без каких-либо сбоев.

Встроенные две колонки выдают чистый звук с неплохой максимальной громкостью. Нельзя сказать, что выдаются глубокие басы, но для просмотра кино подойдут.

Тачпад размером 115х74 мм, имеет приятный отклик и немного смещён в корпус. Тут не чувствуется пластик и не возникает проблем с управлением.

Встроенная подсветка клавиатуры полностью настраивается на вкус пользователя через фирменное приложение «Игровой центр», которое можно запустить специальной кнопкой на клавиатуре. Впрочем, в этом же приложении есть множество интересных вещей. Например, в нём можно снизить шум и нагрев видеокарты. Кроме того, компьютер может делать это самостоятельно и выбирать приемлемый уровень напряжения.

Производительность

За производительность отвечает шестиядерный процессор Intel Core i7 10750H изготовленный по 14-нанометровому техпроцессу и работающий на частоте 2,6 ГГц, но если этого не достаточно, то можно всегда разогнать через Turbo Boost до 5 ГГц, а в 12 потоков — до 4,6 ГГц. При этом отлично работает охлаждение и даже в стресс-тестах шесть ядер работают на частоте 4,3-4,5 ГГц без троттлинга. В большинстве задач CPU не нагревается выше 80 градусов.

Оперативной памяти целых 16 ГБ типа DDR4 2933 МГц. Для хранения данных используется SSD объёмом 1024 ГБ, но если этого мало, то дополнительно можно установить ещё один SSD. Для графики используется NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q с 8 ГБ на борту.

Разъёмов более чем достаточно. Слева разместили гигабитный LAN, HDMI 2.0, USB 3.2, стандартный 3,5-мм вход для наушников и даже картридер для SD-карточек. Справа – Mini DisplayPort, USB Type-C и два USB 3.2. Такой богатый набор позволяет подсоединить не только мышку или флешку, но осуществлять трансляцию на несколько мониторов.

Видеокарта RTX 2070 Super Max-Q показывает хорошие результаты в играх. В базовом FHD-разрешении ноутбук может выдавать до 90 кадров в секунду на высоких настройках практически во всех популярных проектах. Например, Overwatch выдаёт стабильные 150-180 кадров в секунду. Что касается Cyberpunk 2077 на высоких пресетах графики, то играть можно, но стоит активировать RTX с DLSS, как частота начинает скакать с 30 до 50 кадров. Тут скорее дело в оптимизации самой игры, чем в аппарате.

При полном желании можно выдавить из системы все 300 кадров, но тогда придётся довольствоваться более низким уровнем графики.

В автономном режиме ноутбук может выдержать до 6 часов, но это если просто читать сайты или смотреть сериалы без особых нагрузок. Приятный момент в том, что идущий в комплекте адаптер питания на 200 Вт имеет поддержку быстрой зарядки.

Итого

OMEN 15-ek0049ur получился достаточно габаритным, но мощным аппаратом не только для игр, но и для повседневных задач. У него качественная сборка, отличное железо, великолепный дисплей и огромное количество разнообразных портов. Также стоит обратить внимание на гибкие настройки через фирменное приложение и эффективное решение с системой охлаждения.

Рекомендовать такой ноутбук можно не только геймерам, но и пользователям, которым приходится работать с профессиональным ПО для видеомонтажа или 3D-моделирования. Такой аппарат прослужит долго и явно не будет ограничивать в возможностях своего владельца.

Плюсы Высокая производительность

Поддержка быстрой зарядки

Эффективная система охлаждения

Отличный дисплей и цветовой охват

Тонкая настройка подсветки клавиатуры

Фирменное приложение для детальной настройки Минусы Громоздкий дизайн

Щель между корпусом и дисплеем

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