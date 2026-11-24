Huawei официально представила Mate X8, новое поколение складных смартфонов компании. Устройство стало тоньше предшественника, получило более крупный внутренний экран, процессор Kirin 9050 Pro и операционную систему HarmonyOS 7.

Смартфон оснащён внутренним гибким OLED-дисплеем диагональю 8,2 дюйма с разрешением 2424 × 2340 пикселей. Снаружи установлен 6,54-дюймовый экран с разрешением 2444 × 1132 пикселей. Оба поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

За производительность отвечает Kirin 9050 Pro с новой технологией логического разделения вычислений. По заявлению производителя, совместная работа процессора и HarmonyOS 7 обеспечивает прирост производительности относительно Mate X7.

В сложенном состоянии толщина Mate X8 составляет 8,95 мм, а в разложенном достигает всего 4,2 мм у коллекционной версии. Вес устройства составляет около 239 г.

Отдельное внимание Huawei уделила камерам. Смартфон получил обновлённую систему XMAGE с технологией точной цветопередачи и поддержкой внешнего фотомодуля Huawei Z10. Последний подключается через специальный чехол и расширяет возможности мобильной фотографии.

Для Mate X8 также предусмотрена поддержка стилуса M-Pen 3 Mini. Новые возможности HarmonyOS позволяют использовать большой дисплей для многозадачности, работы с документами, редактирования фотографий и видео.

Обычный Mate X8 доступен с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Коллекционная версия получила 16 ГБ оперативной памяти и варианты хранения вплоть до 2 ТБ.

В Китае стоимость Huawei Mate X8 начинается от 12 999 юаней. Предзаказы открываются 24 ноября, старт продаж запланирован на 4 декабря 2026 года.