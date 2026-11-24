Huawei представила Mate 90 Air, новый смартфон для тех, кто не хочет выбирать между тонким корпусом и хорошей автономностью. При толщине всего 6,58 мм инженерам удалось разместить аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч.

Новинка получила большой 7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2760 × 1320 пикселей. Дисплей поддерживает цветовой охват P3 и высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц.

Несмотря на внушительную диагональ, Huawei постаралась сохранить удобство использования. Корпус весит 208 г, а передняя и задняя панели имеют плавные изгибы.

В основе устройства лежит процессор Kirin 9020. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 7, а заявленный прирост общей производительности относительно Mate 70 Air составляет 35%.

Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором размером 1/1,3 дюйма и оптической стабилизацией. Дополняют её 12-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Для улучшения цветопередачи предусмотрен отдельный мультиспектральный сенсор XMAGE.

Huawei Mate 90 Air также получил стереодинамики, поддержку спутниковых сообщений BeiDou и защиту от воды по стандартам IP68 и IP69.

Смартфон выпускается с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.

В Китае цены начинаются от 4999 юаней. Предзаказы стартуют 24 ноября, а продажи начнутся 4 декабря.