Huawei официально представила Weigan G1, первую собственную систему непрерывного мониторинга глюкозы. Устройство предназначено для отслеживания изменений показателей в течение дня и ночи без необходимости каждый раз прокалывать палец.

Новинка относится к категории CGM, систем непрерывного мониторинга глюкозы. Компактный сенсор крепится к коже, а тонкий чувствительный элемент располагается под ней и измеряет концентрацию глюкозы в межклеточной жидкости.

В отличие от обычного глюкометра, который показывает значение только в момент измерения, Weigan G1 помогает отслеживать динамику показателей, в том числе после приёма пищи, физических нагрузок и во время сна.

После установки датчику требуется около 30 минут для начала работы. Затем система обновляет данные каждую минуту. Максимальный срок непрерывного использования одного сенсора составляет 16 дней.

Полученные значения отображаются в приложении Huawei Health. Пользователи также могут просматривать показания на совместимых умных часах Huawei и получать уведомления при выходе за установленные пределы.

Дополнительно предусмотрены инструменты анализа питания и рекомендации, помогающие отслеживать влияние привычек на динамику глюкозы.

Huawei сообщает, что Weigan G1 получил в Китае регистрационное удостоверение медицинского изделия третьего класса. В клинических исследованиях заявлен показатель средней абсолютной относительной погрешности MARD 7,06%.

При этом мониторинг межклеточной глюкозы не полностью эквивалентен измерению уровня сахара непосредственно в крови. При расхождении показаний с самочувствием следует руководствоваться медицинскими рекомендациями и при необходимости проводить контрольное измерение.

Стоимость одного датчика составляет 329 юаней. Продажи в Китае начнутся 11 декабря 2026 года.