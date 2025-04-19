Новости

HP заплатит $4 млн за фейковые скидки на своем сайте

Компанию обвинили в «ложной рекламе» и «введении в заблуждение».

HP согласилась выплатить компенсацию в размере $4 млн после рассмотрения коллективного иска, связанного с «ложной рекламой» скидок на официальном сайте компании.

С июня 2021 года по октябрь 2024 года на сайте HP публиковались предложения о якобы сниженных ценах на компьютеры и аксессуары. Однако, как выяснилось, заявленные «скидки» были фиктивными.

Один из примеров — моноблок HP 24-dp1056qe, который рекламировали со «скидкой» в $100: цена снижалась с якобы $999 до $899. Однако, как оказалось, устройство никогда не продавалось по цене в $999.

Согласно материалам иска, такая реклама вводила покупателей в заблуждение, создавая впечатление о значительной выгоде и склоняя их к покупке, которую они, возможно, не совершили бы.

⚡️Прямо сейчас мы разыгрываем realme Note 60 в нашем Telegram-канале. Успей принять участие!
Теги: 
Источник:
Ars Technica
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Карл Пей назвал дату выхода Nothing Phone (3)
вчера в 09:45
HP заплатит $4 млн за фейковые скидки на своем сайте
вчера в 09:00
Лучшие смартфоны до 20 000 рублей — рейтинг весны 2025 года
вчера в 00:01
МТС начала продавать автомобили
18.04.2025
Продажи мониторов Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic начались в России
18.04.2025
Новое приложение «Т-Банка» для iOS уже в App Store
18.04.2025
Redmi Note 14S с камерой на 200 Мп и AMOLED-дисплеем появился в продаже в России
17.04.2025
Россияне начали использовать дипфейки для устройства на работу
17.04.2025
Яндекс Фабрика выпустила линейку ноутбуков Lunnen Outer для работы и творчества
17.04.2025
Apple выпустила iOS 18.4.1
17.04.2025

Обзоры на The GEEK