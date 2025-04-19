HP заплатит $4 млн за фейковые скидки на своем сайте

HP согласилась выплатить компенсацию в размере $4 млн после рассмотрения коллективного иска, связанного с «ложной рекламой» скидок на официальном сайте компании.

С июня 2021 года по октябрь 2024 года на сайте HP публиковались предложения о якобы сниженных ценах на компьютеры и аксессуары. Однако, как выяснилось, заявленные «скидки» были фиктивными.

Один из примеров — моноблок HP 24-dp1056qe, который рекламировали со «скидкой» в $100: цена снижалась с якобы $999 до $899. Однако, как оказалось, устройство никогда не продавалось по цене в $999.

Согласно материалам иска, такая реклама вводила покупателей в заблуждение, создавая впечатление о значительной выгоде и склоняя их к покупке, которую они, возможно, не совершили бы.